„Baby war in der Hose eingeklemmt“ Sturzgeburt mitten auf Schueberfouer in Luxemburg – Frau wusste nichts von Schwangerschaft

Auf der Schueberfouer in Luxemburg hat eine Frau am Samstagabend ein Baby bekommen - per Sturzgeburt. Die Betreiber des Stands Schwarzwaldhaus waren quasi live dabei.

05.09.2023, 17:52 Uhr

Ein Stand auf der Schueberfouer in Luxemburg-Stadt in Luxemburg (Symbol- und Archivfoto). Foto: Sophia Schülke

Den Abend mit Freunden auf der Schueberfouer in Luxemburg zu verbringen, hat sich eine junge Besucherin aus Deutschland wohl etwas anders vorgestellt. Die Mitbetreiberin des Schwarzwaldhauses, Katherine Darné, auch: „Als ich gegen 21.30 Uhr zur Toilette wollte, erzählte mir eine Frau, dass ihre Freundin eine Fehlgeburt erlitten habe“, berichtet sie. Beim Betreten der Toilette habe sie den geschockten Vater auf dem Boden vorgefunden und schnell den Notruf wählen lassen. Die frischgebackene Mutter habe nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst.