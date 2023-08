Größtes Volksfest von Luxemburg Schueberfouer in Luxemburg-Stadt: So wird ab morgen 20 Tage lang gefeiert

Die Schueberfouer kommt wieder nach Luxemburg-Stadt. Ansässige und Grenzgänger können sich in diesem Jahr an 211 Schaubuden und Ständen vergnügen. Das heißt im Detail: 26 Imbisse für Herzhaftes, 24 Spielbuden, 21 Fahrgeschäfte für Kinder, 18 Imbisse für Süßes, 18 Groß-Fahrgeschäfte, 15 Schießstände, 15 Konfiserien, 18 Süßwarenstände, zwölf Restaurants, ein Autoscooter. Das große Volksfest beginnt am Mittwoch, 23. August, um 17 Uhr. An den Kirmestagen sind die Stände täglich von 12 bis 1 Uhr geöffnet, Gastronomiebuden können bereits ab 11 Uhr öffnen. Die Schaustellerinnen und Schausteller bleiben 20 Tage auf dem Glacis. Am Montag, 11. September, endet das große Volksfest mit reduzierten Preisen und einem großen Feuerwerk.