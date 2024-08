Großes Volksfest startet in Luxemburg Schueberfouer 2024 startet am Wochenende – diese neuen Fahrgeschäfte sind dabei

Knapp drei Wochen lang verwandelt sich der Glacis in Luxemburg-Stadt in einen Vergnügungspark für Groß und Klein. Rund zwei Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das Volksfest Schueberfouer, das größte im Großherzogtum, aber auch in der Großregion. Die 682. Ausgabe wird am kommenden Freitag, 23. August, um 17 Uhr eröffnet. 216 Fahrgeschäftbetreiber, Gastronomen und Schausteller aus Luxemburg, aber auch Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden werden vertreten sein. Einige Attraktionen sind zum ersten Mal dabei. Wir stellen einige für Kinder und Erwachsene vor.