Einkaufen bei den Nachbarn Braderien in Metz und Luxemburg: Händler locken mit Schlussverkauf in Stadtzentren

Die Braderie von Lille ist mit mehreren Tausend Ausstellern und rund zwei Millionen Besuchern der größte Flohmarkt Europas. Das Straßenfest findet in diesem Jahr am Wochenende des 15. und 16. September statt und wird das Zentrum der nordfranzösischen Stadt in einen riesigen Flohmarkt verwandeln. Wer nicht soweit fahren will, kann auf zwei Braderien in der Nähe unter freiem Himmel bummeln, handeln und schauen. Diese sind zwar deutlich kleiner als in Lille, finden dafür aber auch schon eher statt und bieten mit Schlussverkäufen von Einzelhändlern auch Neuwaren.