Als Ersatz für Zweitwagen gedacht : „Carsharing kann die Autodichte in Luxemburg reduzieren“

Der Carsharing-Anbieter Flex in Luxemburg will sein Netz erweitern. Foto: Flex

Luxemburg-Stadt Luxemburg will in Zukunft verstärkt auf Carsharing setzen und das Netzwerk weiter ausbauen. Langfristig sollen so weniger Autos durch das Großherzogtum rollen.

Von Sophie Radix

Zwei Carsharing-Anbieter existieren in Luxemburg bereits: Carloh ist auf die Hauptstadt Luxemburg begrenzt, während Flex von CFL Mobility Standorte im ganzen Land hat. Kürzlich eröffnete Flex eine neue Station im Stadtteil Kirchberg. Kurze Wege und verschiedene Transportmittel sollen dort dafür sorgen, dass das Auto nicht mehr Transportmittel Nummer eins bei unseren Nachbarn bleibt.

Grundsätzlich soll Carsharing im gesamten Großherzogtum einen höheren Stellenwert einnehmen: „Das Netz wird weiter ausgebaut“, erzählt Jürgen Berg (51), Geschäftsführer von CFL Mobility und Betreiber von Flex. Flex startete 2018 mit 25 Stationen, heute sind es 60. Anfangs gab es vor allem an den Bahnhöfen Mietwagen. Mittlerweile sind sie im ganzen Land verteilt. 2021 verzeichnete das Unternehmen 50 Prozent mehr Kunden und 60 Prozent mehr Reservierungen. Insgesamt nutzen rund 8000 Abonnenten zurzeit die Dienstleistungen von Flex.

„Wir haben ganz unterschiedliche Kunden“, so Berg. „Unseren Service nutzen Menschen, die temporär in Luxemburg arbeiten. Oder Familien, die auf den Zweitwagen verzichten wollen und lieber Carsharing nutzen.“ Carsharing könne Familien dabei helfen, Kosten und Platz für einen Parkplatz zu sparen. Langfristig soll Carsharing dabei helfen, die Autodichte zu reduzieren: „Ein Carsharing-Auto kann bis zu zehn Privatautos ersetzen“, so Berg. Das Angebot soll den kostenlosen ÖPNV ergänzen.

Das luxemburgische Ministerium für Mobilität sieht ebenfalls ein großes Potenzial im Carsharing. „Wir haben eine Studie mit einer Schweizer Firma durchgeführt. Diese soll uns in Zukunft dabei helfen, das Carsharing-Netz optimal auszubauen und zu integrieren“, erzählt Sam Jacoby (34). Er ist im Ministerium unter anderem für Raumplanung zuständig. „Ein Jahr lang haben internationale Experten die Lage vor Ort analysiert.“ Anschließend haben die Mitarbeiter Empfehlungen ausgesprochen: „Die Studie hat uns gezeigt, dass wir ein kohärentes Carsharing-System brauchen.“ Das bedeute zum Beispiel, dass die Autos der beiden Anbieter über eine gemeinsame App gebucht werden können. Von Free Floating – also Mietwagen, die nicht an Stationen gebunden sind – haben die Experten abgeraten. Das Ministerium will außerdem eng mit den Gemeinden zusammenarbeiten.

Der Rechtsrahmen wird gegebenenfalls erweitert, um den öffentlichen Raum optimaler für Carsharing zu nutzen. Die Stationen sollen gut zugänglich sein: „Wir möchten das Netzwerk verdichten und keine Insellösungen schaffen. Die Autos sollten zahlreich sein und sich nahe am Kunden befinden.“ Dass es nicht von heute auf morgen geschieht, ist auch im Ministerium klar: „Unser Ziel ist erstmal, das Zweitauto zu ersetzen. Langfristig sollen mehr Autos aus den Städten raus, damit der Platz für etwas anderes genutzt werden kann“, so Jacoby.