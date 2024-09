Grenzüberschreitende Kooperation Saarland und Luxemburg planen Kooperation bei Wasserstoff

Das Saarland und Luxemburg planen eine enge Kooperation insbesondere bei der Wasserstoffversorgung (wir berichteten). Dazu haben sich der saarländische Wirtschafts- und Energieminister Jürgen Barke (SPD), und Lex Delles (DP, Luxemburgs Demokraten), Luxemburgs Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, bei einem Treffen in Luxemburg auf Eckpunkte einer Zusammenarbeit in der Industrie- und Energiepolitik verständigt. Die beiden Minister wollen das Ergebnis ihres Austauschs in wenigen Wochen in einer gemeinsamen Absichtserklärung, einem Memorandum of Understanding (MoU), festhalten.