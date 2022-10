Zeitreise-Tour durch Belval : Bus-Rundfahrt mit VR-Technologie zeigt die Industriegeschichte Luxemburgs

Esch-sur-Alzette Das Projekt Time Travel Belval lässt einige Epochen der luxemburgischen Industriegeschichte wieder aufleben. Und zwar mittels moderner Technik. Im Bus und mit Virtual-Reality-Brille geht es dabei durch das industriell stark geprägte Viertel Belval von Esch-sur-Alzette.

Dank Archivdokumenten, alten Bauplänen, historischen Fotografien und Postkarten sind Aspekte der Luxemburger Industriegeschichte in 3D rekonstruiert und für Interessierte zugänglich: Per Geo-Tracking gestützter Technologie können Besucherinnen und Besucher in Esch-sur-Alzette in die Vergangenheit sehen. Sie können im Viertel Belval in einen Minibus steigen und mit Virtual-Reality-Brille einen Eindruck davon bekommen, wie die Industrialisierung in Luxemburg begann und sich bis in die 80er Jahre verändert hat. Durch VR-Brillen bekommen sie an den Orten einen Eindruck von der Vergangenheit, an denen sie sich gerade befinden.