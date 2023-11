Einkaufen ohne Lärm in Moselle und Luxemburg Gegen Stress im Supermarkt: Wann kommt die „stille Stunde“ ins Saarland?

Saarbrücken/Saint-Avold/Luxemburg-Stadt · Kein Lärm im Supermarkt: Ohne Musik und ohne Durchsagen einkaufen, das geht im benachbarten Frankreich und Luxemburg schon in einigen Supermärkten. Dort will man so vor allem Hypersensiblen und Autisten das Leben leichter machen. Doch das Saarland hinkt bei den „stille Stunden“ hinterher.

14.11.2023 , 15:00 Uhr

Laut, grell, viele Reize: Für manche Menschen ist der regelmäßige Einkauf im Supermarkt anstrengend. „Stille Stunden“ sollen Abhilfe schaffen, vor allem für Hypersensible und Autisten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Enge Gänge, laute Durchsagen, lange Schlange an der Kasse: Den Wocheneinkauf im Supermarkt zu erledigen, kann nerven. Für Menschen mit Autismus und für Hochsensible kann er glatt zur Stress-Tortur werden. „Autistische Menschen haben eine andere, oftmals intensivere Wahrnehmung. Das kann Stress verursachen und zu Reaktionen wie Panik oder Vermeidungsverhalten führen“, sagt Michael Kopper, erster Vorsitzender des Vereins Autismus Saarland, und Vater eines autistischen Kindes.