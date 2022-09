Als erste Wanderregion Europas : Knapp 2000 Kilometer lange Wanderweg-Strecke in Luxemburg wird prämiert

Der Ösling im Norden Luxemburgs ist die erste zertifizierte Wanderregion Europas, die die strengen Kriterien des Prädikats erfüllt. Hier ein Wanderweg nahe Diekirch. Foto: Visit Éislek

Diekirch Ein Grund mehr für Wanderfans, dem Norden Luxemburgs einen Besuch abzustatten: Die Region Éislek erhält das Prädikat „Leading Quality Region – Best of Europe“ für knapp 2000 Kilometer hochqualitative Wanderwege. Eine Premiere in Europa.

Die Region Éislek, auf Deutsch auch Ösling genannt, darf sich „Leading Quality Region – Best of Europe“ nennen. Das Éislek ist die erste zertifizierte Wanderregion Europas, die die strengen Kriterien dieses Prädikats erfüllt. Ausgegeben wird das Prädikat von der Europäischen Wandervereinigung und ist an Qualitätskriterien geknüpft. Dazu gehören die Beschaffenheit der Wanderwege, Einbindung von Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben und Informationsmöglichkeiten für Wanderer. Die Auszeichnung wurde bei der internationalen Messe für mobiles Reisen Caravan Salon in Düsseldorf verliehen, wie die Generaldirektion für Tourismus und das Ministerium für ländliche Entwicklung Luxembugs mitteilten.

Insgesamt bietet das Ösling rund 200 Wanderwege und mehr als 1900 Kilometer Wanderweg-Strecke. Die Verläufe der Wege im wurden verändert und teils reduziert. Zudem kamen 18 „Éislek Pied“, 18 Pfade durchs Ösling, hinzu, die auf den Kriterien der Europäischen Wandervereinigung beruhen. Neben der Überarbeitung der Wegstrecken war eine neue, einheitliche und eindeutige Kennzeichnung aller Wanderwege Hauptbestandteil des Projekts. Die Wege wurden mit zahlreichen Markierungszeichen, rund 1700 Wegweisern und Infotafeln an 82 Startpunkten ausgeschildert. Regelmäßige Kontrollen der Strecken sollen gleichbleibende Qualität gewährleisten.

Innerhalb des gemeinsamen Projekts mit der Europäischen Wandervereinigung war die Region über drei Jahre hinweg vom Deutschen Wanderverband begleitet worden. „Das Zertifikat hebt das ausgezeichnete Gebiet in die Champions League aller Wanderregionen, ein Rundum-Sorglos Paket für Wanderer. Service, ÖPNV, Unterkünfte oder Wege: Hier stimmt alles“, heißt es von Seiten des Deutschen Wanderverbands.

Die Auszeichnung ist Ergebnis des erfolgreichen Leader-Projekts „Qualitéitswanderregioun Éislek“. Es wurde 2016 bis 2022 in intensiver Zusammenarbeit regionaler Partner und öffentlicher Träger umgesetzt. Für Claude Haagen, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei, Sozialdemokraten), ist damit ein Vorzeigeprojekt entstanden. Tourismusminister Lex Delles (Demokratesch Partei, Liberale) betonte, dass der Norden des Landes mit seiner intakten Natur aufwarte.

In der Vergangenheit wurden schon der Mullerthal Trail, der Lee Trail und der Éislek Trail Mitglieder der „Leading Quality Trails – Best of Europe“. Die sogenannte Rezertifizierung, eine Überprüfung der Kriterien, die alle drei Jahre durchgeführt wird, stand beim Lee und beim Éislek Trail an. Beide Wanderwege erhielten ebenfalls im Rahmen des Caravan Salons ihr Zertifikat.