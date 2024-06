Renaturierungsgesetz der EU „Historischer Sieg für die Natur“: Auch Luxemburg für umstrittenen Umwelt-Plan

Die EU-Staaten haben am Montag in Luxemburg den Weg für das lange umstrittene Naturschutzgesetz freigemacht (wir berichteten). Demnach sollen in der EU unter anderem Wälder aufgeforstet sowie Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Eine ausreichende Mehrheit stimmte dem vor allem von Landwirten und Konservativen kritisierten Vorhaben zu.