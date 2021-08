Sommeraktivitäten in Saar-Lor-Lux : Auf zwei Rädern durch die Großregion

Sommeraktivitäten in Saar-Lor-Lux

In den nächsten Tagen soll das Wetter warm und trocken werden: Mit dem Fahrrad lässt sich die Großregion auf verschiedenen Routen entdecken. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Luxemburg-Stadt Luxemburgische Präsidentschaft des Städtenetzwerks Quattropole setzt auf Nachhaltigkeit.

Auch im zweiten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021 war ein Ausflug über die Landesgrenzen hinaus nicht immer einfach. Nichtsdestotrotz bietet das Städtenetzwerk Quattropole weiterhin grenzüberschreitende Aktivitäten zwischen Luxemburg, Saarbrücken, Metz und Trier. Quattropole hofft dadurch neue Touristen in die Großregion zu locken, will aber auch den Einheimischen neue Facetten ihrer Region zeigen.

Seit Jahresbeginn hat Luxemburg-Stadt die Netzwerk-Präsidentschaft und setzt einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sanfte Mobilität. In diesem Sinne hat Quattropole nun eine neue Fahrradtourismuskarte mit sechs grenzüberschreitenden Routen zwischen Lothringen, Luxemburg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz herausgegeben. Wer noch kein Fahrrad hat, kann beim Quattropole-Gewinnspiel mitmachen. Bis zum 15. August verlost das Städtenetzwerk vier klappbare Elektroräder auf seiner Facebook-Seite und seinem Instagram-Kanal .

Am Freitag, 3. und Samstag, 4. September feiert der Städteverbund mit „Quattro-Pop“ in Trier ein Festival, das Popmusikfans und Künstler aus der Großregion zusammenbringen soll. Im Herbst will Quattropole ein neues Programm vorstellen. Dann sollen sich die Angebote der regionalen Gastronomie widmen.