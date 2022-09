Im Süden des Landes : Tigermücken-Populationen in Luxemburg gesichtet

Roeser Ein internationaler Experte hat die Sichtung der Tigermücke in Luxemburg bestätigt. Damit wurden erstmals Populationen in einer Gemeinde im Süden des Großherzogtums festgestellt.

In Europa konnte die Tigermücke bisher in 26 Ländern nachgewiesen werden, in 19 gilt sie als etabliert. Auch in Deutschland tritt sie mittlerweile regelmäßig auf, auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen breitet sich die Stechmücke weiter aus.