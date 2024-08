Neue Betrugsmasche im Großherzogtum „Moien, mein pervertierter Freund“: Betrüger in Luxemburg versuchen es mit Porno-Videos

„Moien, mäi pervertéierte Frënd“: Mit dieser schlüpfrig-unterstellenden Begrüßung beginnt eine Betrugs-Mail, die derzeit in Luxemburg kursiert. Bei dieser neuen Masche erhalten Privatpersonen eine auf Luxemburgisch verfasste E-Mail mit der Drohung, innerhalb von 48 Stunden 1000 Euro in Bitcoins zu überweisen. Der oder die Absender geben vor, Hacker zu sein, die Zugang zu elektronischen Geräten des Empfängers haben, und damit auf Browsergeschichte, Webcam und anzügliche „Erwachsenenvideos“. Wenn nicht gezahlt werde, würden die vermeintlich brisanten Videos an Familie, Freunde, Kollegen und die komplette Kontaktliste geschickt - und auf Pornoseiten im Internet veröffentlicht.