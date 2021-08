Wissenschaftler erklären kostenlos : Saar-Uni bietet Podcasts nicht nur zu Geschichte und Medizin

Saarbrücken Geschichte, Medizin, Rechtswissenschaft und Umwelt: In eigenen Podcasts teilen Forscherinnen und Forscher der Universität des Saarlandes ihr Wissen und stellen ihre Projekte vor. Nun sind die bisher verstreuten Podcasts alle gebündelt auf einer Seite zu finden.

Wie kam die Pest nach Europa? Warum sind kleine Kinder besonders anfällig für eine Mittelohrentzündung? Gibt es eigentlich in Pandemiezeiten ein Recht auf Kultur? Welche verschiedenen Möglichkeiten haben Geflüchtete, um Schutz in der EU zu erhalten? Alles Fragen, denen Wissenschaftler und Expertinnen der Universität des Saarlandes in eigenen Podcasts nachgehen. „Es ist ein breites Angebot, das sich an jeden richtet“, sagt Elias Harth.

Der 28-jährige Doktorand ist leidenschaftlicher Podcaster und hat, gemeinsam mit Sabine Penth vom Zentrum für lebenslanges Lernen (ZelL), eine Webseite angelegt, welche neue und bestehende Podcasts der Uni auf einer Startseite bündelt. „Das gibt einen Einblick, was an der Universität alles passiert“, sagt Harth. „Wenn man jeden Podcast durchhören will, hat man dieses Jahr keine Zeit mehr“, sagt er mit Blick auf das mittlerweile gut gefüllte Audio-Angebot der Saar-Uni.

Die Idee, die bestehenden Podcasts zu bündeln, entstand während der Pandemie, um Gasthörende weiter zu erreichen. „Der ursprüngliche Schwerpunkt der Podcasts lag anfangs auf den Gasthörerkursen, für die wir Podcasts aufgenommen haben“, erklärt Harth. In der Zwischenzeit kamen mehr Podcasts hinzu, die unabhängig von Gasthörerkursen bereits seit einiger Zeit an der Uni existierten.

Das Angebot, das zuvor verstreut auf vielen verschiedenen Webseiten zu finden war, ist nun gebündelt. Die Podcasts sind kostenlos abrufbar, inzwischen existieren sieben Reihen zu verschiedenen Themengebieten: Es gibt den Podcast für lebenslanges Lernen, den Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung, den EduTech XP, den Podcast des Zentrums Allgemeinmedizin Homburg, den Podcast MeerWissen, den HNO-Podcast und den Universitätspodcast AStA-Cast.

Der älteste und umfangreichste Podcast mit inzwischen 150 Teilen ist „Historia Universalis“. Die Gesprächsreihe produziert Elias Harth mit drei Studierenden, die Folgen dauern ein bis zwei Stunden. Als privates Studierenden-Projekt ins Leben gerufen gab die Reihe die Idee, alle Podcasts der Saar-Uni zu sammeln. „Die Historia Universalis hat zwischen 3000 und 5000 Hörerinnen und Hörer pro Folge“, erklärt Harth, der das Projekt 2017 mit zwei Kommilitonen gegründet hat. Bisher haben die Historiker beispielsweise Folgen zum vergessenen Reich der Goldenen Horde, der Schlacht von Lützen oder der „berühmtesten Frau des 17. Jahrhunderts“ produziert.

In Interviewfolgen des PolL-Podcasts hingegen spricht Harth mit Dozentinnen und Dozenten des ZelL über deren Forschungen und Kurse. In den bisher neun veröffentlichen Folgen geht es um vielfältige Themen. Beispielsweise darum, wie Achtsamkeit ins alltägliche Leben integriert werden kann, wie man erfolgreich neue Inhalte lernt oder wie sich der Verlust der Biodiversität auswirkt. Alle etwa zwei Wochen wird ein neues, etwa 30- bis 40-minütiges Gespräch zum Abspielen bereitgestellt.

Die Podcast-Reihen sollen auch noch weiter wachsen. Jüngstes Beispiel ist eine Reihe, die Harth mit dem theoretischen Physiker Christian Hoffmann aufgenommen hat. Hoffmann, der schon mehrfach für sein Engagement in der Lehre ausgezeichnet wurde, spricht dabei etwa über „Digitale Legasthenie“ und die damit verbundenen Gefahren für die Gesellschaft. „Wir wollen die Möglichkeit bieten, den Menschen universitäre Projekte und Forschungen auf eine neue und moderne Weise vorzustellen“, erklärt Harth. Jeder von der Universität sei willkommen, etwas beizutragen.

„Wenn es an der Uni Ideen für neue Podcasts gibt, kann man sich an mich wenden“, sagt Harth an Wissenschaftler und Studierende, an Lehrstühle und Forschungsgruppen gerichtet. Er könne beispielsweise Tipps zum inhaltlichen Aufbau eines Podcasts, zum richtigen Mikrofon und zum Hochladen auf Streaming-Plattformen wie Spotify geben.