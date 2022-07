SZ-Serie Sommer daheim : Den Sternen und Planeten zum Greifen nah

Luxemburgs einziges permanentes Planetarium steht im Science Center und entführt seine Besucher auf eine Reise durch das All.

Wie ist eigentlich der Planet Erde entstanden? Und warum hat die Sonne einen so großen Einfluss auf unser Leben, obwohl sie Millionen von Kilometern von der Erde entfernt ist? Auf eine interstellare Reise können Besucherinnen und Besucher im Planetarium des Science Center gehen – eine einzigartige Erfahrung in Luxemburg.

Mit sechs Metern Durchmesser ist das Planetarium im Science Center von recht überschaubarer Größe. Dennoch fühlt man sich in der Kuppel, auf geschwungenen Bänken liegend, wie in einer anderen Welt. Ein digitaler Projektor projiziert in 4K-Auflösung, das ist eine noch höherer Auflösung als die von Ultra HD, astronomische Welten des Universums und unseres Sonnensystems an die Kuppeldecke. Die Sterne und Planeten schwirren dabei nur so um einen herum, die Milchstraße scheint zum Greifen nah.