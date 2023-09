Mega-Projekt für 3 Milliarden Euro Wie Luxemburg den Verkehrskollaps im Süden vermeiden will

Nicht nur eine Schnellstraßenbahn über 18,7 Kilometer, sondern ein ganzer Verkehrskorridor soll es sein. In Luxemburg wird ein weiteres engagiertes Verkehrsprojekt diskutiert, dessen Kosten auf drei Milliarden Euro veranschlagt werden. Geplant ist ein multimodaler Korridor, auf dem die Menschen in unterschiedlichen Transportmitteln von Esch/Alzette nach Luxemburg-Stadt und wieder zurück kommen – im Auto, im Bus, in Mitfahrgelegenheiten, in einer Express-Tram und auf zwei Rädern auf einem Radweg. Der Korridor soll auf und neben der bestehenden Autobahn A4 zwischen dem hauptstädtischen Boom-Viertel Cloche d’Or und der Ortschaft Belvaux entstehen, die westlich von Esch-sur-Alzette und an der Grenze zu Frankreich liegt.