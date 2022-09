Regisseur arbeitete bei Pixar : Luxemburg will mit dem Animationsfilm „Ikarus“ einen Oscar holen

Luxemburg-Stadt Luxemburg will mit einem Animationsfilm bei der nächsten Oscarverleihung ins Rennen gehen. „Icare“ heißt der Streifen, sein Regisseur hat schon an mehreren Erfolgsproduktionen aus Hollywood mitgearbeitet.

Pixar-Regisseur mit „Ikarus“ für Luxemburg bei Oscars

Bei „Icare“ handelt es sich eine Koproduktion der Luxemburger Firma Iris Productions mit Frankreich und Belgien. Es ist der erste Spielfilm des Regisseurs Carlo Vogele. Von 2008 bis 2015 arbeitete Vogele in Hollywood und wirkte an der Entstehung von Filmen wie „Up“, „Toy Story 3“ und „Cars 2“ mit. Neben seiner Arbeit bei Pixar hat Vogele Kurzfilme in Stop-Motion gedreht, die auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet wurden. In „Icare“ erzählt er die Geschichte des griechischen Helden Ikarus, der der Sonne zu nah kam. Der Film lief in diesem Jahr beim „Luxembourg City Film Festival“ und wurde bereits auf mehreren internationalen Festivals gezeigt.