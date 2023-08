Stars im Großherzogtum Neue Saison: Diese tollen Konzerte bietet die Philharmonie Luxemburg

Luxemburg-Stadt · Was hat Schauspieler John Malkovich mit Jazztrompeter Wynton Marsalis, Mezzosopranistin Joyce DiDonato und Stargeigerin Anne-Sophie Mutter gemeinsam? Sie alle sind aufregende Künstler, die es in der neuen Saison in der Philharmonie Luxemburg zu erleben gibt. Los geht es schon am 3. September.

29.08.2023, 17:11 Uhr

Gern gesehener Gast in der Philharmonie Luxemburg: Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter kommt gleich zu Beginn der neuen Saison wieder ins Großherzogtum. Foto: Ansgar Klostermann

Die Sommerpause der Luxemburger Philharmonie geht zu Ende. Am Sonntag, 3. September, beginnt die neue Saison erst einmal mit einem Konzert der Berliner Philharmoniker, den Taktstock führt dabei deren Chefdirigent Kirill Petrenko. Das Besondere: In voller Besetzung werden Werke von Johannes Brahms, Arnold Schönberg und Ludwig van Beethovens achte „kleine Symphonie in F“ geboten.