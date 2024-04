Neues Konzept in Luxemburg Zusammen ist man weniger allein: So funktioniert die „Pflege-Oase“ im Altenheim

Eine Schule, eine Kirche, eine Kneipe – und ein paar Hühner, die am Straßenrand picken. Viel mehr gibt es nicht in diesem Teil von Erpeldingen an der Sauer im Nordosten Luxemburgs. Es ist ruhig hier – ideal für die Bewohner des Pflegeheims „Beim Goldknapp“. Laut wird es allemal in den Pausen und nach Schulschluss: Das Heim liegt nämlich direkt gegenüber von der Schule. Kinder und Senioren sind nah beieinander.

Insgesamt hätte das Haus Platz für 154 Bewohner. Es ist aber aktuell wegen Personalmangels nicht voll besetzt. Das Besondere hier: Das Pflegeheim ist auf Demenzkranke spezialisiert – mit einer Ergänzung, die in dieser Form einzigartig in Luxemburg ist. Im Heim gibt es nämlich eine sogenannte Pflege-Oase, in der bestimmte Bewohner immer zusammen in einem Raum sind – rund um die Uhr.