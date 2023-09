Besonderer Kinoabend Luxemburger Kino zeigt neuen Film „The Wall“ im Beisein von Vicky Krieps

In Luxemburg-Stadt gibt es an diesem Mittwoch, 6. September, einen besonderen Filmabend zu erleben. In Anwesenheit der Schauspielerin Vicky Krieps und des Regisseurs Philippe van Leeuw wird das neue Drama der beiden Filmschaffenden gezeigt. Der Film „The Wall“ beginnt um 20 Uhr im Ciné Utopia nahe des Glacis‘, er wird in der monatlichen Reihe LuxFilmLab gezeigt. Die Luxemburgerin Krieps war zuletzt in „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ und „Corsage“ zu sehen, der Belgier van Leeuw erhielt für „Innen Leben“ bei der Berlinale 2017 in der Sektion „Panorama“ den Publikumspreis.