Einzige Universität im Großherzogtum Uni Luxemburg: Als 2003 eine „Erfolgsgeschichte“ begann

Die Universität Luxemburg feiert in diesem Herbst ihren 20. Geburtstag. Tatsächlich machte 2003 ein neues Hochschulgesetz den Weg frei für die Universität, bei der heute viele an den neuen Campus in Belval denken. Tatsächlich reicht die Luxemburger Universitätsgeschichte weiter zurück als nur 20 Jahre. Ein Blick auf die Eckdaten ihrer Geschichte.