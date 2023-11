Neue Trendsporthalle in Esch/Alzette In Luxemburg werden jetzt Ninja Warrior ausgebildet

Die Hände tun weh und meine Arme sind müde. Kein Wunder, denn zwei Stunden geht bereits das Training in der neuen Trendsportartenhalle BlocX und trotzdem habe ich noch nicht alles testen können. Gerne würde ich noch den Kraftbereich in der zweiten Etage ausprobieren, aber für heute reicht es. BlocX-Betriebsleiter Mike Kaboth rät mir daher: „Wiederkommen.“ Sehr gerne, denn seine neue Halle in Esch/Alzette leistet bei jedem Sportbegeisterten Überzeugungsarbeit.