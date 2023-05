Arbeit im Homeoffice Neue Regeln für Grenzpendler nach Luxemburg

In Luxemburg wird die Antwort positiv ausfallen, das machte Sozialminister Claude Haagen zumindest fürs Großherzogtum deutlich. Er ist aber auch „zuversichtlich“, dass dies auch bei den deutschen, belgischen und französischen Nachbarn der Fall sein wird. Er verhandelt für Luxemburg auf europäischer Ebene die Gespräche, die sich auf die Toleranzschwelle für die Sozialversicherung beziehen. Sollte sich dies alles in den kommenden Wochen bestätigen, dann wäre die Folge, dass in Luxemburg tätige Grenzgängerinnen und Grenzgänger die Möglichkeit haben werden, durchschnittlich zweieinhalb Tage pro Woche Telearbeit zu leisten, während sie weiterhin in der luxemburgischen Sozialversicherung versichert sind, damit in die Luxemburger Rente einzahlen und das Luxemburger Kindergeld sowie andere Sozialleistungen erhalten. Was allerdings nicht dazugehört, ist eine Angleichung des steuerfreien Tageskontingentes zwischen den Nachbarländern Luxemburgs. Denn hier gelten für Beschäftigte aus Belgien und Frankreich im Großherzogtum maximal 34 steuerfreie Homeoffice-Tage pro Jahr.