Luxair in der Kritik Mal eben von Luxemburg nach Rotterdam – mit dem Flugzeug

Eine Stunde und fünf Minuten: In dieser Zeit bietet jetzt die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair fünf Mal pro Woche einen Flug in die niederländische Hafenstadt Rotterdam an. Die Tickets sind ab jetzt buchbar, erstmals soll das Ziel am 27. Oktober angeflogen werden – zum Einführungspreis ab 99 Euro für Hin- und Rückflug, so das Angebot der Airline.