Buchmesse in Luxemburg : „Walfer Bicherdeeg“ stellt neue Bücher aus Luxemburg vor: Auch Gilles Muller und Enrico Lunghi sind dabei

2017 gelang Gilles Muller die Sensation in Wimbledon – der Luxemburger gewann mit 15:13 im fünften Satz gegen Rafael Nadal. Hinter die Kulissen von Siegen wie diesen blickt eine neue Biografie, aus der in Walferdingen gelesen wird. Foto: imago/Colorsport/imago sport

Walferdingen Am kommenden Wochenende, 19. und 20. Nevember, finden in Luxemburg die „Walfer Bicherdeeg“ statt. Zu der Buchmesse werden rund 180 Aussteller und allerhand Neuerscheinungen erwartet. Auf Lesungen stellen auch der ehemalige Tennisprofi Gilles Muller und der ehemalige Mudam-Direktor Enrico Lunghi ihre Bücher vor.

Neuer Lesestoff von Roland Meyer, Nora Wagener und Tomas Bjørnstad: An diesem Wochenende, 19. und 20. November, finden wieder die „Walfer Bicherdeeg“ in Walferdingen, kaum zehn Kilometer nördlich der Hauptstadt, statt. Die 27. Ausgabe bietet viel Literatur für Erwachsene und Kinder, in Französisch, Luxemburgisch und Deutsch. Rund 180 Aussteller haben sich angekündigt, neben einer Halle mit Neuerscheinungen gibt es auch einen Markt mit gebrauchten Büchern. Zum Begleitprogramm gehören Musik, Ausstellungen und Zirkus.

Auch mehrere interessante Lesungen auf Deutsch finden sich im Programm. Am Samstag steht die Avantgardistin „Aline Mayrisch de Saint-Hubert“ im Fokus. In dieser Biografie stellt Germaine Goetzinger, Historikerin und Gründungsdirektorin des Centre national de littérature, eine Frauenrechtlerin und Philantrophin vor, welche die Sozial- und Kulturgeschichte Luxemburgs entscheidend mitgeprägt hat (15.45 Uhr). „To LIVE heißt Leben und LIEBE heißt Love“ ist eine Sammlung von Gedichten, Kurzgeschichten, Songs, Collagen und Fotos von Fabienne Hollwege. Darin thematisiert die Schauspielerin und Sängerin das Frauendasein, Rollenbilder und Freiheit (18.15 Uhr). Zum Buch gehört das Musikalbum „Dazwischen frei“.

Biografie berichtet aus Leben von Tennisprofi Gilles Muller

Am Sonntag geht es um kaputte Flugzeugsitze in Usbekistan, verpasste Anmeldungen und einen epischen Sieg gegen Rafael Nadal in Wimbledon: Für die Biografie „Spiel des Lebens“ blickt der Luxemburger Tennisprofi Gilles Muller auf Erfolge, Enttäuschungen und Verletzungen (15 Uhr). Notiert hat die Geschichten auf und neben dem Tennisplatz der Sportjournalist David Thinnes. Für die diesjährigen „Walfer Bicherdeeg“ hat Roland Meyer, zweimaliger Gewinner des Lëtzebuerger Buchpräis, seinen neuen Roman „Leandro“ dabei. Darin treffen Zickigkeit, Fridays-for-Future-Bewegung und Laissez-faire während eines Roadtrips in der Eifel aufeinander (16.30 Uhr).