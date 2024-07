Kunst von Francis Bacon in Luxemburg Weltberühmtes Werk in Luxemburg: Warum Museum und Besucher keinen Cent kostet

Der Brite Francis Bacon (1909-1992) gilt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Kunstfans aus dem Saarland können ab sofort ein ganz besonderes Werk des Künstlers in Grenznähe bestaunen. Das Nationalmusée um Fëschmaart in Luxemburg-Stadt, am Marché-aux-Poissons, stellt seine Kunst aus. Wollte man in der Region seine Werke im Original sehen, musste man in den vergangenen Jahren unter anderem zu Sonderausstellungen nach Metz, Stuttgart oder Mannheim fahren.