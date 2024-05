Ausfälle und Verspätungen bis in den Nachmittag Nach Panne am Luxemburger Flughafen – rund 800 Passagiere von Räumung betroffen

Bereits am frühen Freitagmorgen konnten laut RTL-Informationen keine Flugzeuge am LuxAirport mehr starten. Die Fluggäste kamen nicht an Bord. Schuld war laut Flughafenbetreiber eine Panne beim Check-in, die zur Räumung des Sicherheitsbereichs führte – 800 Fluggäste waren davon betroffen. Wer bereits durch den Check-in war, hatte das Nachsehen – alle Reisenden mussten erneut einchecken. Neben Flugausfällen ist mit Verspätungen bis zum frühen Nachmittag zu rechnen.