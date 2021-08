Hochwasserschutz soll besser werden : Luxemburg erhöht Hilfen für Flutopfer auf 100 Millionen Euro

Großherzog Henri und Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) besuchten am 16. Juli Vianden, das von den Unwettern stark getroffen wurde. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Luxemburg-Stadt Luxemburg verdoppelt die staatlichen Hilfen für Opfer der Juli-Überschwemmungen. Allein die Schäden an öffentlichen Straßen werden auf 16 Millionen Euro geschätzt. Auch der Hochwasserschutz soll verbessert werden: Bürger will man bald per SMS und nicht mehr per App warnen.

Die Luxemburger Regierung erhöht die staatliche Beihilfe für die Opfer der Juli-Überschwemmungen von 50 auf 100 Millionen Euro. Aus dem ersten Hilfstopf sind 14 Millionen Euro zugestanden und 49 Millionen beantragt. Das erklärte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) in einer provisorischen Bilanz. Die Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli hatten auch im Großherzogtum großen Schaden angerichtet.

Die Schäden an öffentlichen Gebäuden werden derzeit auf zehn Millionen Euro und jene an öffentlichen Straßen auf 16 Millionen Euro geschätzt. Zudem haben bisher 153 landwirtschaftliche Betriebe, 150 Gaststätten, Handels- und Handwerksbetriebe sowie 143 Privatleute aus 30 Gemeinden einen Antrag auf Entschädigung eingereicht. Täglich kämen neue Anfragen hinzu.

Kommende Woche soll eine Analyse mit Verbesserungen im Hochwasserschutz fertig gestellt sein und dann Parlament und Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Die traurige Bilanz der Nachbarländer zeigt uns, dass wir uns nicht ausruhen können“, sagte Bettel. Erste Pisten für Verbesserungen verfolge man bereits. So solle laut Bettel die Versorgung mit Elektrizität auch bei größeren Überschwemmungen garantiert werden.