Umstrittene Polizeiverordnung Selbstanzeige wegen Bettelei: So reagiert Luxemburgs Staatsanwaltschaft

Inzwischen hat Kmiotek Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Sein Fall wird eingestellt. „Unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles habe ich beschlossen, die Akte ohne strafrechtliche Folgen zu schließen“, schrieb die Staatsanwaltschaft an Kmiotek. Die Bitte „Gëff mer Suen“ bleibt für ihn also folgenlos. „Ich respektiere diese Entscheidung der Justiz und stelle sie nicht in Frage“, teilte Kmiotek mit.