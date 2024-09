Neues Restaurant im Museum Warum das Mudam jetzt auf libanesische Küche setzt

Auch wer sich nicht für Kunst interessiert, lässt sich gerne in diesem Luxemburger Museumscafé blicken: Im Mudam Café kann man weiter essen und trinken, auch ohne eine Eintrittskarte für das moderne Kunsthaus in Kirchberg gelöst zu haben. Allerdings hat sich hier jetzt die Karte geändert. Auf den Tisch kommen nun Gerichte der libanesischen Küche wie beispielsweise Falafel-Teller, Linsensalat, Kefta Fleischbällchen, Mussaka-Auflauf und Hummus. Anderes bleibt gleich: „Den Brunch samstags, sonntags und an Feiertagen gibt es weiterhin, ebenso wie Kaffee und Kuchen am Nachmittag“, sagt Chef Moudi Alzaher. Dahinter steckt ein besonderes Luxemburger Restaurant-Konzept.