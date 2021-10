Besondere Veranstaltungen bei Mondschein : Sieben Luxemburger Museen öffnen am Samstag bis in die Nacht

Im Museum Dräi Echelen wird auch die sehenswerte Ausstellung über die verschiedenen Schicksale von Luxemburgern in der französischen Fremdenlegion geöffnet. Foto: M3E/Collection Musée de l’Armée, Paris/TOM LUCAS

Luxemburg-Stadt An diesem Samstag machen die Museen in Luxemburg wieder lange Nacht. Schon zum 20. Mal findet die „Nuit des Musées“ statt, während der sieben Museen in der Hauptstadt ihre Türen offen lassen und ein besonderes Programm bieten – auch in deutscher Sprache. Ein paar Empfehlungen.