Kunst in Luxemburg Große Projekte und Mitmach-Parade – das bietet das Mudam 2024

Manche meiden sie, andere nehmen für einen Besuch selbst stundenlange Anfahrten in Kauf: Museen gehören für Museumsmuffel zumindest zur Stadtkulisse, für Kunstfans sind sie fester Bestandteil des Kulturlebens. Aber was ist die Rolle der Museen? Ist diese noch zeitgemäß? Darum und noch um viel mehr geht es im Mudam, Luxemburgs renommierter Kunstadresse. Das Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, so der komplette Name des Museums für zeitgenössische Kunst, widmet diesen Fragen das dreiteilige Projekt „A Model“, das insgesamt zehn Monate dauert. Es soll einer der Höhepunkte im Jahresprogramm werden, das erstmals die komplette künstlerische Handschrift der neuen Direktorin Bettina Steinbrügge trägt.