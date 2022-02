Riesenbaustelle im Süden Luxemburgs : 356 Millionen Euro und fünf Jahre Bauarbeiten: A3 nach Luxemburg-Stadt wird ausgebaut

Foto: Administration des ponts et chaussées Luxembourg 6 Bilder Von zwei auf drei Spuren: So soll die A3 in Luxemburg nach der Erweiterung aussehen

Luxemburg-Stadt/Bettemburg In den kommenden fünf Jahren steht eine Riesen-Baustelle im Süden von Luxemburg an. In mehreren Bauabschnitten wird die A3 erweitert – aus zwei Spuren werden in beiden Richtungen drei. An welchen Knotenpunkten die Arbeiten geplant sind und was sie für Pendlerinnen und Pendler aus dem Saarland bedeuten.