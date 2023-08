Luxemburgs Kunstwelt trauert Maler Marc Henri Reckinger gestorben: „Auszeichnung kommt zu spät“

Reckinger wurde im August 1940 in Ettelbrück geboren, studierte in den 60er Jahren Kunst und gab der Luxemburger Kunstszene wichtige Impulse – so gilt er als einer der ersten, der von Pop Art und Konzeptkunst inspirierte Werke in Luxemburg ausstellte. Zudem engagierte er sich zeitweise politisch und wirkte unter anderem als Lehrer für Kunsterziehung am Lycée Nic Biever in Düdelingen.