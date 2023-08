Kultur in Luxemburg Ehrung für Malerei-Pionier: Marc Henri Reckinger erhält Lëtzebuerger Konschtpräis

Reckinger wurde im August 1940 in Ettelbrück geboren und studierte in den 60er Jahren Kunst an der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel, der Akademie der bildenden Künste in Wien und der École nationale des Beaux-Arts in Paris. Er war Schüler von Roger Castel, einem der Hauptvertreter der Pariser Schule der Nachkriegszeit.