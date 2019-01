später lesen Luxemburg Mann nach Todesfahrt in Untersuchungshaft Teilen

Der 47-jährige Mann, der am Mittwoch im luxemburgischen Wiltz in eine Fußgängergruppe gefahren ist und dabei seinen zweijährigen Sohn getötet hat, ist am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter in Diekirch vorgeführt worden. red/dpa