Neuer Thronfolger für Luxemburg : Luxemburg erwartet neuen Thronfolger

Luxemburg Es gibt Nachwuchs am großherzoglichen Hof in Luxemburg: Erbgroßherzog Guillaume (38) und Erbgroßherzogin Stéphanie (35) erwarten ihr erstes Kind. Das teilte der Hofmarschall am Freitag in Luxemburg mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken