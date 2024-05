Tipps für Grenzgänger Online-Wörterbuch & Co: Praktische Tipps für Luxemburgisch

Strassen · Wer Luxemburgisch lernen will, kann das in VHS-Kursen und mit Apps. Einige der digitalen Helfer sind kostenlos und „made in Luxembourg“. Das hat auch mit einem Gesetz aus dem Großherzogtum zu tun.

28.05.2024 , 16:10 Uhr

Das Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch hilft beim Ausbau des Luxemburgischen – oder informiert über die Sprache, so wie mit der Wanderausstellung „D’Lëtzebuerger Sprooch(en)“. Foto: ZLS/Tessy Troes