Digitale Angebote aus Luxemburg Wie man Luxemburgisch mit Apps und Onlineplattformen lernen kann

„Schwätzt dir Lëtzebuergesch?“ Eine Frage, die Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Luxemburg früher oder später gestellt wird. Wer Luxemburgisch lernen will, hat verschiedene Möglichkeiten: von vhs-Kursen übers Selbststudium per App bis zum Sprachurlaub mit Segen des Arbeitgebers. Eine Auswahl stellen wir in den kommenden Wochen im Überblick vor. Heute: Wie man mit Apps und Onlineplattformen mindestens Grundkenntnisse in Luxemburgisch erwerben kann – auch kostenlos.