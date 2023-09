Auszeichnung für Saar-Tatort-Kommissarin Preisgekrönte Kultur beim Nachbarn: Luxemburg vergibt Theater- und Tanzpreise

Der Lëtzebuerger Danzpräis geht an Léa Tirabasso. Die Choreographin und Tänzerin, die unter anderem 2019 mit ihrem Stück „The Ephemeral Life of an Octopus“ für Aufmerken sorgte, erhält den Preis für ihre künstlerischen Verdienste. Die Jury zeigte sich „von der Originalität und Relevanz ihrer Arbeit als Künstlerin überzeugt“, heißt es in der Begründung. Marja-Leena Junker, Schauspielerin, Regisseurin und ehemalige Direktorin des Théâtre du Centaure, wurde mit dem Nationalen Theaterpräis ausgezeichnet. Die Jury ehrt Junker als eine „Pionierin des Theaters in Luxemburg“, die „eine seiner kreativsten Bühnen“ zwischen 1992 und 2015 getragen habe. Kinofans kennen die finnische Künstlerin, die seit Langem in Luxemburg lebt, aus Filmen wie „Shadow of the Vampire“ und „Hochzäitsnuecht“. Beide beiden Preise sind jeweils mit 10 000 Euro dotiert.