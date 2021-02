Kostenpflichtiger Inhalt: Mit brennender Nase in der Luxemburger Rockhal : „Super glücklich wieder auf ein Konzert zu gehen“

Glass Museum, Testkonzerte im Februar 2021 in der Rockhal Claude Piscitelli/Rockhal Foto: claude piscitelli/Claude Piscitelli

Esch-sur-Alzette 500 Musikfans, fünf Konzerte, tausend Corona-Tests. Für die ersten Testkonzerte, die wieder in der Rockhal in Luxemburg stattfinden konnten, galten strenge Auflagen. Für eine Grenzgängerin aus Perl hat sich der Aufwand absolut gelohnt - jenseits aller Kritik an dem Konzept.