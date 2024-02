Im Dienst der Wissenschaft Luxemburger Naturschutzorganisation bietet Patenschaften für Vögel an

Remerschen · Wer einen Beitrag zum Tierschutz in der Großregion leisten will, kann eine Patenschaft für Vögel übernehmen, die in Luxemburg leben oder auf ihren Reisen in dem Land Station machen.

05.02.2024 , 17:37 Uhr

Jedes Jahr werden im Großherzogtum rund 25 000 Vögel beringt. Foto: dpa/Peter Zschunke