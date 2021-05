Schlag gegen den Drogenhandel : Luxemburger Zoll-Spürhund erschnüffelt gut 30 Kilo Haschisch

Ein Zoll-Spürhund sucht während einer Übung nach Drogen in einer Reihe von Koffern (Archivfoto). Foto: dpa/Markus Scholz

Luxemburg Rund 31,5 Kilo Haschisch hat ein Spürhund des Luxemburger Zolls bei einer Routinekontrolle in einem Auto entdeckt.

Das Rauschgift sei im Wageninnern „gut verbaut“ gewesen, teilte der Zoll am Montag in Luxemburg mit. Der Fahrer des spanischen Autos sei von Belgien nach Frankreich unterwegs gewesen, als er in Luxemburg gestoppt wurde. Die „Ware“ sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Luxemburg beschlagnahmt worden.