Alles bereit für 8249-Kilometer-Transport „Exotische“ Kunst per Luftfracht: Diese Schätze zeigt Luxemburg in China

In gut 24 Stunden sollen die 45 Kisten vom Depot direkt zum Flughafen und vom Findel non-stop direkt ins Reich der Mitte. Herrin der Kisten ist Muriel Prieur, Abteilungsleiterin von Restaurierung, Regie, Werkstätten und Lager im MNAHA. Mit ihrem Team packt sie die Kisten in Luxemburg und nimmt sie in China wieder in Empfang. In den Kisten: 397 Kunstwerke und archäologische Objekte aus Luxemburg, speziell ausgesucht für das chinesische Publikum. Ab Ende März sollen die Objekte in einer Ausstellung in Zhengzhou, im Osten des Landes, im Henan-Museum der 14-Millionen-Einwohner-Stadt gezeigt werden. Thema ist das Luxemburger Kulturerbe von der Urgeschichte bis zum 21. Jahrhundert.