Eindrucksvoll britisch : Museum in Luxemburg zeigt Meisterwerke des Landschaftsmalers John Constable

John Constable perfektionierte in Großbritannien den Naturalismus der Freilicht-Malerei. Hier sein Werk „Fen Lane“ von 1817. Foto: Tate / Tate Images/John Constable

Luxemburg-Stadt Eintauchen in englische Landschaften: Möglich macht es eine sehenswerte Ausstellung in der Villa Vauban in Luxemburg, die eindrucksvolle Werke des britischen Malers John Constable zeigt. Der Naturalist zog jahrelang mit Ölfarben und Staffelei durchs Freie – und malte dabei auf den Wiesen und Felder seiner Heimat geradezu radikal.

Wer das Dürregelb der heimischen Wiesen nicht mehr sehen mag und die unübersehbaren Folgen des Klimawandels für ein halbes Stündchen in einer Ausstellung ausblenden will, dem sei ein Besuch der Villa Vauban in Luxemburg-Stadt empfohlen. Das Kunstmuseum vereint in dem klassizistischen Bauwerk Sammlungen alter und zeitgenössischer Kunstwerke. Und wer es „very british“ und englische Landschaften sowieso mag, ist noch ein bisschen mehr an der richtigen Adresse.

In der Villa Vauban ist derzeit eine Auswahl aus dem Schaffen des Briten John Constable zu sehen – gezeigt werden grüne Wiesen und einsame Kornfelder sowie gediegene Landsitze und opulente Einweihungsszenerien. Die gut 50 Werke sind allesamt Leihgaben aus der Tate Collection; Kabinettsbilder, Aquarelle, Skizzen und einige der großen Landschaftsgemälde.

Die Villa Vauban mutet selbst wie ein kleines Kunstwerk an. In einem Park mit englischem Stil. Foto: Sophia Schülke

John Constable (1776–1837) stammt aus der Grafschaft Suffolk und gehört zu den bekanntesten Malern Englands. Gemeinsam mit J.M.W. Turner brachte er die britische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts zur Blüte. Und da ist die Ausstellung konsequent, zeigt sie doch drei jener Gemälde, mit denen Constable sich in seinem Schaffen besonders abhob und geradezu radikal arbeitete: Als Freilichtmaler fertigte er auf Wiesen und Feldern nicht nur Skizzen in Öl an, so wie von Malern gerade in Italien und Frankreich seit dem 17. Jahrhundert allerdings zu Studienzwecken praktiziert, sondern gestaltete seine Werke draußen komplett aus. Das gilt besonders für die Jahre zwischen 1814 und 1817, in denen er die Landschaftsgemälde „Fen Lane“ und „A Cornfield“ über längere Zeit malte und „Malvern Hall“ an nur einem Tag.

Auch die Zeitgenossen Turner, William Delamotte und George Robert Lewis fertigten im Freien Naturstudien an, aber nicht so exzessiv wie Constable. Das Resultat sieht man in der Villa Vauban: Ausdrucksstärke, Detailgenauigkeit, Naturalismus pur; man meint, Heu riechen und Grillengezirpe hören zu können. Da passt es, dass die Villa im auffällig grünen Teil des Luxemburger Stadtparks liegt, wo in den Morgenstunden – es wurde bisher in Luxemburg kein Wassernotstand ausgerufen – automatisch gesprinkelt wird.

Eindrucksvolle Wolken über dem Meer: John Constable malte „Yarmouth Jetty“ im Jahr 1824. Foto: Tate / Tate Images/John Constable

Eindrucksvoll auch die Lebendigkeit der schnell wechselnden Wolkenformationen, mit denen Constable seine Szenerie der Ketten-Seebrücke von Brighton und die licht- und bootsopulente Ansicht der Einweihung der Waterloo-Brücke krönte. Es wird bei der Auswahl der Werke auch deutlich, an wem sich Constable schon während seiner Studienjahre an der Royal Academy orientierte – Alten Meistern wie Claude Lorrain und Peter Paul Rubens.

Erst hatte Constable in Frankreich mehr Erfolg und fand in seiner Heimat schwer Käufer, aber die Anerkennung kam: Für sein Gemälde „The Hay Wain“, das er beim Pariser Salon 1824 ausstellte, bekam er von König Karl X. eine Goldmedaille; 1929 wurde er Vollmitglied der Royal Academy in London. Eine kleine, feine, in sich geschlossene Ausstellung, welche die Vielseitigkeit des britischen Landschaftsmalers spannend aufzeigt.

Bis 8. Oktober gibt es in dem Park, der die Villa umgibt, übrigens das Gastronomieangebot „John’s Cottage“, das englische Spezialitäten wie Sandwiches, Scones und Cheesecake anbietet (mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr). Mit Blick auf den grünen Rasen und die Parkbepflanzung im englischen Stil.