Gesundheitsvorsorge im Großherzogtum Luxemburg weitet Früherkennung für zwei Krebsarten aus

Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die bei der CNS (Caisse Nationale de Santé-D’Gesondheetskeess) versichert sind, nicht in Luxemburg wohnen, aber in diese Altersgruppe fallen, können ebenfalls an den Untersuchungen teilnehmen. Sie sollen sich telefonisch (+352 24 77 55 50) mit dem Koordinationszentrum für Krebsfrüherkennungsprogramme (Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers) in Verbindung setzen, um eine Einladung zu erhalten.