Nachhaltigkeit im Großherzogtum In Luxemburgs Geschmacksschule geht es um regionale Esskultur

Bei Veranstaltungen und Schaukochen soll die Sensibilität der Geschmackssinne und die Ausdrucksfähigkeit der Wahrnehmung verbessert werden, aber auch ein Bewusstsein für die Vielfalt an Essen und dem eigenen Geschmack geschaffen werden, heißt es in der Vorstellung des Projektes. Das Konzept orientiert sich an der Sinnesschulung der französischen „Classes du Goût“ und wurde an das luxemburgische Umfeld angepasst – so ist die Verknüpfung von Sinnes- und Geschmacksschulung mit Themen der Gesundheit, des bewussten Konsums und der Nachhaltigkeit verbunden.