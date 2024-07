Finanzplatz im Wandel Ist Luxemburg noch das Bankenparadies?

Allerdings dürfen die Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich mittlerweile zwischen Europa und den USA „Wettbewerbslücken“ gebildet haben, wie eine Studie von Luxembourg for Finance und der unabhängigen Denkfabrik Omfif Anfang des Jahres ergeben hat. Der Bericht „zeigt in aller Deutlichkeit den Niedergang der europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen im weltweiten Vergleich seit der Finanzkrise von 2008“. Das Ergebnis ist verheerend: „So war noch vor 15 Jahren die gesamte Marktkapitalisierung der europäischen Banken fast doppelt so hoch wie die der US-Banken. Heute ist die gesamte Marktkapitalisierung der USA doppelt so hoch wie die der Europäer“, heißt es. Und: „Im Jahr 2022 entfielen auf die europäischen institutionellen Anleger nur noch 22 Prozent des verwalteten Vermögens, verglichen mit 70 Prozent für US-Fondsmanager. Und im vergangenen Jahr hatten nur zwei der 20 weltweit führenden Banken nach Marktkapitalisierung ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, ebenso wie nur zwei der 20 weltweit führenden Fondsmanager.“