Coronavirus : Luxemburg verhängt nächtliche Ausgangssperre

Luxemburg Die Infektionszahlen im Großherzogtum Luxemburg haben in den vergangenen Tagen Rekordwerte erreicht. Deshalb hat die Regierung am Freitag neue Maßnahmen beschlossen.

Die luxemburgische Regierung hat die Notbremse gezogen: Angesichts der dramatisch ansteigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Regierung in Luxemburg eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wie das „Luxemburger Wort“ berichtet, dürfen zwischen 23 und 6 Uhr Einwohner ihre Häuser nicht mehr verlassen. Das hat der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel am Freitag mitgeteilt. Die Maßnahmen sehen außerdem ein Verbot von Versammlungen von mehr als vier Menschen vor. Sie sollen zunächst einen Monat lang gelten.

In Bars und Restaurants dürfen höchstens vier Menschen zusammen an einem Tisch sitzen. Kommen mehr als vier Personen zusammen, gilt die Maskenpflicht, sowohl in Innenräumen als auch unter freiem Himmel.