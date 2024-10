Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen Luxemburg verbietet Handys in Grundschulen – wie sieht’s im Saarland aus?

Ab Ostern des kommenden Jahres gelten an den luxemburgischen Grundschulen neue Regeln. Bildungsminister Claude Meisch (DP, Liberale) hat ein generelles Handyverbot in den Grundschulen angekündigt. Das Verbot ist Teil einer größer angelegten Kampagne des Ministeriums für eine bessere „Screen-Life-Balance“. „Für uns zählt ein gutes Gleichgewicht zwischen der digitalen Welt und dem realen analogen Leben“, teilte Meisch mit. „Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, brauchen wir klare Regeln. Zu Hause. In der Schule. In der Gesellschaft“, so der Minister. Die Zeit, die am Handy verbracht werde, sei oft verlorene Zeit, die dann für andere Aktivitäten fehlen würden, die für eine gesunde Kindesentwicklung wesentlich sei. Darüber hinaus plant das luxemburgische Ministerium eine breite Aufklärungskampagne für Eltern, um die übermäßige Handynutzung durch den Nachwuchs zu bremsen.